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Во Львове ищут взрывчатку в ряде школ, учеников эвакуируют (видео)

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Львов, Вторник 08 ноября 2022 10:55
Во Львове ищут взрывчатку в ряде школ, учеников эвакуируют (видео) Фото: во Львове ищут взрывчатку в ряде школ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове сообщили о минировании ряда учебных заведений. Учеников эвакуируют, а правоохранители проверяют информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

"Есть серия анонимных замен во Львове по учебным заведениям, в настоящее время правоохранители проверяют информацию", - написал он.

Какие именно школы "заминированы" и их количество в целях безопасности не сообщают.

Как пишут местные СМИ, сейчас проводят эвакуацию учащихся и педагогического персонала, специалисты обследуют помещения и близлежащие территории.

Известно, что сообщение о минировании поступило на электронную почту на русском языке.

Напомним, что в конце октября Украину накрыла волна "минирований". Тогда правоохранители Тернополя, Львова и Луцка получили сообщение о взрывчатках.

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