РФ другий день перекидає техніку через Маріуполь на Запоріжжя, - радник мера

Російські війська другий день поспіль перекидає техніку через окупований Маріуполь на запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо рух техніки на проспекті Металургів. Прямо зараз чергова колона рухається по місту в бік Запорізької області. Другий день поспіль велика активність переміщення", - зазначив він.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Росія перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Щоб перешкодити цьому, Збройні сили України б'ють по Антонівському мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.