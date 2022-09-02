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РФ другий день перекидає техніку через Маріуполь на Запоріжжя, - радник мера

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Маріуполь, П'ятниця 02 вересня 2022 20:31
РФ другий день перекидає техніку через Маріуполь на Запоріжжя, - радник мера Фото: колони російської техніки йдуть на Запорізький напрямок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська другий день поспіль перекидає техніку через окупований Маріуполь на запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо рух техніки на проспекті Металургів. Прямо зараз чергова колона рухається по місту в бік Запорізької області. Другий день поспіль велика активність переміщення", - зазначив він.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Росія перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Щоб перешкодити цьому, Збройні сили України б'ють по Антонівському мосту.

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Запоріжжя Маріуполь Війна Росії проти України
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