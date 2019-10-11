Майже половину зарплати в Україні платять у конвертах, - дослідження

Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)

Частка неофіційних зарплат становить 45%

Опитування власників і топ-менеджерів українських компаній показує, що в 2018 році 45% заробітної плати працівникам було виплачено неофіційно, а в 2017 році 46%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними проса, 32% працівників компаній у 2018 році не були офіційно працевлаштовані, що дещо менше, ніж у 2017 році (35%).

Дані також показують, що 40% своїх доходів підприємства України залишали не задекларованими в 2017 і 2018 рр..

Дослідження проводилося в 2019 році Київським міжнародному інститутом соціології в рамках проекту SHADOW, що фінансується Європейською комісією за програмою HORIZON 2020. Дослідження базується на методології Putnins and Sauka (2015).

Опитування підприємств України проводилось у березні - травні 2019 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 800 власників, керівників і топ-менеджерів компаній по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Опитування покриває всі сектори економіки і охоплює різні за розміром компанії (великі, середні, малі і мікро).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).

Відзначимо, за даними Державної служби статистики України, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому півріччі 2019 року склало 3458,5 тис. осіб. По відношенню до всіх зайнятих кількість працюючих неформально в першому півріччі 2019 року склала 21,0%.