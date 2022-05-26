Третина українських біженців в Іспанії - чоловіки, - Euractiv

До Іспанії за останні три місяці прибули понад 100 тисяч українських біженців. Більшість з них отримали статус тимчасового захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Серед тих, хто отримав статус тимчасового захисту, 67% становлять жінки і 33% - чоловіки, що відображає політику воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії.

Статус тимчасового захисту дає його власникам доступ до ринку праці та соціального забезпечення.

Станом на 30 Квітня 47 231 особа зі статусом тимчасового захисту перебували у працездатному віці, з них 77% - жінки. Однак на сьогодні роботу знайшли тільки 3 019 українців.