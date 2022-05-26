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Треть украинских беженцев в Испании - мужчины, - Euractiv

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Мадрид, Четверг 26 мая 2022 10:55
Треть украинских беженцев в Испании - мужчины, - Euractiv Фото: Треть украинских беженцев в Испании - мужчины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Испанию за последние три месяца прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Большинство из них получили статус временной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Среди тех, кто получил статус временной защиты, 67% составляют женщины и 33% - мужчины, что отражает политику военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, согласно последним данным Министерства внутренних дел Испании.

Статус временной защиты дает его обладателям доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

По состоянию на 30 апреля 47 231 человек со статусом временной защиты находились в трудоспособном возрасте, из них 77% - женщины. Однако на сегодняшний день работу нашли только 3 019 украинцев.

Напомним, по последним данным, более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны.

Кроме того, Чехия намерена продлить режим чрезвычайного положения из-за украинских беженцев как минимум до конца июня.

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