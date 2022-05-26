Треть украинских беженцев в Испании - мужчины, - Euractiv
В Испанию за последние три месяца прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Большинство из них получили статус временной защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Среди тех, кто получил статус временной защиты, 67% составляют женщины и 33% - мужчины, что отражает политику военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, согласно последним данным Министерства внутренних дел Испании.
Статус временной защиты дает его обладателям доступ к рынку труда и социальному обеспечению.
По состоянию на 30 апреля 47 231 человек со статусом временной защиты находились в трудоспособном возрасте, из них 77% - женщины. Однако на сегодняшний день работу нашли только 3 019 украинцев.
Напомним, по последним данным, более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны.
Кроме того, Чехия намерена продлить режим чрезвычайного положения из-за украинских беженцев как минимум до конца июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.