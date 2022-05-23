Кількість біженців з України перевищила 6,5 млн, - ООН
Фото: кількість біженців з України перевищила 6,5 млн (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців стали біженцями і тимчасово виїхали в сусідні країни. При цьому 8 млн українців стали внутрішніми переселенцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.
Точна кількість переміщених українців склала 6 552 971 особа.
Найчастіше українці виїжджають в:
- Польщу - понад 3,5 млн осіб,
- Румунію - понад 961 тисяча,
- Росію - понад 919 тисяч,
- Угорщину - понад 644 тисячі,
- Молдову - понад 471 тисяча,
- Словаччину - понад 442 тисячі,
- Білорусь - понад 27 тисяч.
Нагадаємо, Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану через українських біженців як мінімум до кінця червня.
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