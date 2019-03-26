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Мінсоцполітики позбавляє громадян незаконних субсидій після скарг сусідів

Новини » Економіка    26.03.2019 - 16:03
Мінсоцполітики позбавляє громадян незаконних субсидій після скарг сусідів
Фото: Андрій Рева (Віталій Носач, РБК-Україна)

Небайдужі громадяни пишуть тисячі скарг до міністерства

Міністерство соціальної політики на підставі скарг позбавляє громадян незаконно отриманих субсидій і примушує їх повернути гроші. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр нагадав про те, що влітку минулого року був відкритий реєстр субсидій, в якому помітили дуже багатих громадян.

"Після того, як ми відкрили реєстру, до нас почали надходити тисячі листів від сусідів, які сигналізують нам", - розповів міністр.

Рева розповів, що міністерство через систему державних соціальних інспекторів перевіряє скарги. "І у разі виявлення ми приймаємо заходи", - сказав він і додав, незаконно отримана субсидія повинна бути повернена.

При цьому міністр зазначив, що відповідальність може наставати тільки в тому випадку, якщо громадяни самі вказували неправдиві відомості для отримання субсидій, а не в результаті помилки управлінь соцзахисту.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Неплатників планують переводити на безготівкову форму терміном на один рік.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.

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