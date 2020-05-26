Половина українських компаній знизили зарплати під час карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скорочення зарплат триватиме й надалі

Під час урядового карантину близько половини українських компаній вже скоротили зарплати на 20-30%. У найближчі місяці 35% роботодавців збираються зменшувати розмір оплати праці, а 65% планують залишити існуючий рівень оплати праці.

Про це свідчать дані опитування компанії KPMG.

За даними дослідження, 8% компаній вже скоротили персонал. Ще 21% роботодавців планує і далі скорочувати співробітників. Решта 71% компаній мають намір зберегти природну плинність кадрів.

Половина (55%) опитаних респондентів відзначають, що розмір витрат на персонал з усіма вжитими заходами не змінився. Майже 40% компаній скоротили витрати на співробітників. Ще 6% респондентів відзначають зростання витрат на персонал.

Компанії також адаптують свої бізнес-процеси. 46% опитаних компаній призупинили підбір персоналу, 33% - тимчасово призупинили процес навчання.

У зв'язку з карантинними заходами 96% опитаних компаній в Україні перевели своїх співробітників на віддалену роботу. Тільки 4% вказали, що специфіка компанії не передбачає віддалену роботу. Половині компаній вдалося перевести на віддалену роботу більше 75% співробітників.

Опитування було проведено компанією KPMG в Україні у період з 4 до 12 травня 2020 року. У дослідженні взяли участь понад 50 компаній з різних галузей. Більше 50% учасників є компаніями з чисельністю співробітників більше 250 працівників.

Нагадаємо, більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) зазнали фінансових втрат під час карантину.

За даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

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Автор: Олександр Білоус