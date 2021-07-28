Третина енергоблоків ТЕС державної "Центренерго" не працюють через відсутність палива, - "Укренерго"

Фото: в Україні третина енергоблоків ТЕС Центренерго не працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)

7 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" не виробляють електроенергію через відсутність вугілля і газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані держкомпанії "Укренерго".

Три блоки не працюють на Зміївській ТЕС (Харківська обл.), І по два на Трипільській (Київська обл.) та Вуглегірській (Донецька обл.). В цілому станом на 12:00 на середу, 28 липня, з 23 блоків ТЕС "Центренерго" електроенергію виробляють тільки 6 блоків.