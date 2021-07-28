Треть энергоблоков ТЭС государственной "Центрэнерго" не работают из-за отсутствия топлива, - "Укрэнерго"
7 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия угля и газа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные госкомпании "Укрэнерго".
Три блока не работают на Змиевской ТЭС (Харьковская обл.), и по два на Трипольской (Киевская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.).
В целом по состоянию на 12:00 на среду, 28 июля, из 23 блоков ТЭС "Центрэнерго" электроэнергию вырабатывают только 6 блоков.
Напомним, накануне госкомпания "Центрэнерго" обратилась к СНБО с просьбой вмешаться в ситуацию из-за критической ситуации с подготовкой к зимнему периоду.
В частности, компания попросила СНБО обязать Регулятор пересмотреть свою политику относительно искусственных ценовых ограничений для производителей, а также выделить средства на закупку угля из резервного фонда.
Причиной критической ситуации госкомпания назвала манипуляции трейдеров-посредников, которые массово отказывают выполнять свои обязательства по двусторонним контрактам.