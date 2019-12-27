Третина всіх грошових переказів в Україну приходить з однієї країни

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2019 року склав 3140 млн доларів, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2865 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як наголошується в публікації НБУ, найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 1050 млн доларів. Далі йдуть Чеська Республіка (295 млн доларів), Росія (263 млн доларів), США (255 млн доларів), Велика Британія (159 млн доларів) і Італія (121 млн доларів).

З країн ЄС надійшло 2126 млн доларів, що становить 68% від загальної суми переказів третьому другому кварталі 2019 року.

Обсяги приватних грошових переказів в Україну за основними країнами:

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.