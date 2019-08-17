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Третина британців підтримує вихід з ЄС без угоди, - Independent

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 22:42
Третина британців підтримує вихід з ЄС без угоди, - Independent
Ілюстративне фото (Jack Taylor/Getty Images)

Майже половина респондентів вважають, що Джонсону краще відкласти Brexit

Лише 34% громадян Великобританії підтримують перспективу виходу з Європейського союзу (Brexit) без укладення угоди з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Згідно з опитуванням компанії BMG Research, майже половина респондентів (49%) вважають, що якщо прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону не вдасться укласти з Брюсселем нової угоди, то йому краще відкласти Brexit або організувати новий референдум.

Крім того, тільки одна п'ята всіх опитаних вважає, що Джонсону вдасться домогтися від Брюсселя підписання нової угоди, проте інші ж налаштовані песимістично.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії планують ввести поправку Магнітського" після Brexit. За словами глава британського МЗС, це дозволить підвищити відповідальність за порушення прав людини по всьому світу.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон збирається створити фонд, який буде допомагати підприємствам, що постраждали після виходу країни з ЄС.

Також Сполучені Штати Америки підтримають вихід Великої Британії з Євросоюзу навіть без угоди з ЄС. Президент Дональд Трамп хоче побачити успішний вихід Великобританії з Європейського союзу 31 жовтня.

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