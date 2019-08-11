ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія впровадить "поправку Магнітського" після Brexit

Новини » Політика    11.08.2019 - 23:45
Британія впровадить "поправку Магнітського" після Brexit
Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Голова британського МЗС пообіцяв наслідки для порушників прав людини по всьому світу

Велика Британія після виходу з Європейського союзу (Brexit) має намір задіяти "поправку Магнітського" до закону про санкції та боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає РБК-Україна з посиланням на Sunday Telegraph.

"Тільки-но ми вийдемо з ЄС і відновимо контроль над нашими санкційними правилами, уряд запровадить "положення Магнітського", що містяться в Законі Сполученого Королівства про санкції», - заявив міністр.

Рааб пообіцяв, що "порушники прав людини по всьому світу відчують наслідки своїх дій".

Міністр пояснив, що активи внесених до санкційного списку у Великій Британії будуть заморожені, а їм самим відмовлять у в'їзді в країну.

"Ми зробимо все, щоб глобальна Велика Британія не стала притулком для людей, які отримують вигоду, катуючи інших", - заявив Рааб.

Голова британського МЗС додав, що він ознайомився з досвідом Канади щодо застосування "закону Магнітського", що вмщує заборону на видачу віз і замороження активів осіб, відповідальних за великі порушення прав людини.

Нагадаємо, в березні Європарламент підтримав резолюцію, що закликає Раду ЄС створити режим санкцій, який передбачає запровадження заборони на видачу віз і замороження активів осіб, які причетні до грубих порушень прав людини.

Голова МЗС Британії звинуватив Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії Великобританія відреагувала на нові санкції проти РФ через Скрипалів
Новини України Великобританиянарушение правСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся