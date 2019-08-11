Британія впровадить "поправку Магнітського" після Brexit

Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Голова британського МЗС пообіцяв наслідки для порушників прав людини по всьому світу

Велика Британія після виходу з Європейського союзу (Brexit) має намір задіяти "поправку Магнітського" до закону про санкції та боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає РБК-Україна з посиланням на Sunday Telegraph.

"Тільки-но ми вийдемо з ЄС і відновимо контроль над нашими санкційними правилами, уряд запровадить "положення Магнітського", що містяться в Законі Сполученого Королівства про санкції», - заявив міністр.

Рааб пообіцяв, що "порушники прав людини по всьому світу відчують наслідки своїх дій".

Міністр пояснив, що активи внесених до санкційного списку у Великій Британії будуть заморожені, а їм самим відмовлять у в'їзді в країну.

"Ми зробимо все, щоб глобальна Велика Британія не стала притулком для людей, які отримують вигоду, катуючи інших", - заявив Рааб.

Голова британського МЗС додав, що він ознайомився з досвідом Канади щодо застосування "закону Магнітського", що вмщує заборону на видачу віз і замороження активів осіб, відповідальних за великі порушення прав людини.

Нагадаємо, в березні Європарламент підтримав резолюцію, що закликає Раду ЄС створити режим санкцій, який передбачає запровадження заборони на видачу віз і замороження активів осіб, які причетні до грубих порушень прав людини.