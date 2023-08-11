RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Длилось полгода. Британские морпехи завершили обучение около тысячи солдат ВСУ

Фото: британские морпехи завершили обучение около тысячи солдат ВСУ (royalnavy.mod.uk)
Автор: Иван Носальский

Британские морские пехотинцы завершили обучение украинских коллег, которое длилось полгода. Они тренировались проводить рейды и сложные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского военно-морского флота Британии.

Как отметили в ВМФ, наши защитники получили "бесценный опыт и знания по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров днем и ночью". 

 

Фото: тренировки украинских морпехов в Британии (royalnavy.mod.uk)

"На протяжении всего обучения британские инструкторы были рядом с нами, показывая, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде - это будет иметь большое значение, когда мы вернемся домой в Украину", - рассказал один из украинских военных. 

Курс обучения включал применение минометов, легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракетных комплексов Stinger, беспилотников для разведки, а также разрушение препятствий, в том числе "зубов дракона".

"Проведенное обучение будет способствовать дальнейшей поддержке возможностей Украины по созданию собственных морских сил и международной концепции подготовки морских пехотинцев", - подчеркнули в ВМФ. 

Обучение украинских солдат в Британии

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Британия является одним из основных союзников нашей страны. В частности, Лондон неоднократно предоставлял военную помощь. 

Также британцы тренируют на территории своего государства наших военных, после чего их отправляют на фронт. С 24 февраля 2022 года Британия обучила уже более 20 тысяч солдат Украины. 

Напомним, недавно стало известно, что украинские защитники освоили гаубицу AS90 в Великобритании. Учения уже закончили две группы артиллеристов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияПомощь УкраинеВоенная помощьВМС Украины