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Тривало півроку. Британські морпіхи завершили навчання близько тисячі солдатів ЗСУ

Фото: британські морпіхи завершили навчання близько тисячі солдатів ЗСУ (royalnavy.mod.uk)
Автор: Іван Носальський

Британські морські піхотинці завершили навчання українських колег, яке тривало півроку. Вони тренувалися проводити рейди та складні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Королівського військово-морського флоту Британії.

Як зазначили у ВМФ, наші захисники отримали "безцінний досвід та знання щодо планування та проведення рейдів з використанням малих катерів вдень та вночі".

 

Фото: тренування українських морпіхів у Британії (royalnavy.mod.uk)

"Протягом усього навчання британські інструктори були поряд з нами, показуючи, як рухатися та як працювати разом у невеликій команді - це буде мати велике значення, коли ми повернемося додому в Україну", - розповів один з українських військових.

Курс навчання включав застосування мінометів, легкої протитанкової зброї нового покоління (NLAW) та зенітних ракетних комплексів Stinger, безпілотників для розвідки, а також руйнування перешкод, у тому числі "зубів дракона".

"Проведене навчання сприятиме подальшій підтримці можливостей України щодо створення власних морських сил та міжнародної концепції підготовки морських піхотинців", - наголосили у ВМФ.

Навчання українських солдатів у Британії

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія є одним з основних союзників нашої країни. Зокрема, Лондон неодноразово надавав військову допомогу.

Також британці тренують на території своєї держави наших військових, після чого їх відправляють на фронт. З 24 лютого 2022 року Британія навчила вже понад 20 тисяч солдатів України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські захисники освоїли гаубицю AS90 у Великій Британії. Навчання вже закінчили дві групи артилеристів.

 

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