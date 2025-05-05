Трент Александер-Арнольд уходит из "Ливерпуля": новый клуб предлагает ему "сумасшедшую" зарплату

Арнольд покидает "Ливерпуль"

Александер-Арнольд, воспитанник академии "Ливерпуля", провел в клубе более 350 матчей, выиграв две Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Несмотря на попытки руководства "красных" продлить с ним контракт, Трент решил принять новый вызов в своей карьере.

В своем прощальном обращении к болельщикам он отметил

"Хочу сказать, что это нелегкое решение, и в него вложено много размышлений и чувств. Я здесь уже 20 лет, наслаждался каждой минутой, достиг всех своих мечтаний, достиг всего, чего когда-либо хотел", - сказал защитник

Этот трансфер делает Александера-Арнольда седьмым англичанином, который будет выступать за "Реал Мадрид", присоединившись к таким игрокам, как Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм и его товарищ по сборной Джуд Беллингем.

"Ливерпуль" поблагодарил Трента за его вклад в клуб и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Ожидается, что "красные" будут активно работать на трансферном рынке летом, чтобы укрепить состав после ухода одного из ключевых игроков.