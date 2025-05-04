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Гол Довбика вывел "Рому" в зону Лиги чемпионов: "волки" продолжили уникальную серию

Рим, Воскресенье 04 мая 2025 21:30
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Гол Довбика вывел "Рому" в зону Лиги чемпионов: "волки" продолжили уникальную серию Фото: Артем Довбик забил 12-й мяч в Серии А (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Четыре матча подряд не мог отличиться Артем Довбик в поединках за "Рому" в Серии А. И вот наконец-то прервал "молчание", отличившись мячом в ворота "Фиорентины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Италия, Серия А, 35-й тур

"Рома" - "Фиорентина" - 1:0

Гол: Довбик, 45+5

"Две башни" Раньери

Римляне встречались с одним из конкурентов в борьбе за зону еврокубков. "Волки" перед матчем шли шестыми с 60-ю очками в активе, "фиалки" - восьмыми с 59-ю пунктами.

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери вновь, как и в победном матче с "Интером", сделал ставку на "две башни" - силовых форвардов: украинца Довбика и узбека Шомуродова. И это вновь сработало.

В отсутствие травмированного Дибалы, впереди у "Ромы" с первых минут действовала агрессивная тройка: Суле - Довбик - Шомуродов. Для "Фиорентины" это стало настоящей проблемой.

Юбилейное действие Довбика

Почти весь первый тайм соперникам удавалось удерживать атакующий кулак столичной команды, но в компенсированное время концентрация подвела.

На 45+5 минуте, когда добавленное арбитром время даже было исчерпано, "Рома" получила возможность выполнить угловой. Мяч не с первой попытки был доставлен в штрафную, но там знали, что с ним делать. Шомуродов не стал наносить удар из неидеального положения, а головой отпасовал на Довбика. Украинец подстроился под эту передачу и также головой, исполнил голевой удар.

Этот гол, так и оставшийся единственным в матче, стал 12-м для Довбика в Серии А и 17-м за "Рому" - во всех турнирах. А вместе с тремя результативными пасами они составили юбилейное, 20-е результативное действие украинского нападающего в составе "волков".

В отчетном матче отечественный форвард провел на поле 77 минут, после чего был заменен.

Уникальная серия и зона Лиги чемпионов

"Рома" выиграла в Серии А третий поединок подряд. А также довела свою уникальную серию без поражений до 19-ти поединков. Последний раз команда Раньери в чемпионате уходила с поля побежденной еще в декабре прошлого года.

Победа же над "Фиорентиной" вынесла "Рому" на четвертое место. Довбик и партнеры, после катастрофически неудачного старта сезона, поднялись в таблице в зону прямого попадания в Лигу чемпионов.

Гол Довбика вывел &quot;Рому&quot; в зону Лиги чемпионов: &quot;волки&quot; продолжили уникальную серию

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