Трент Александер-Арнольд йде з "Ліверпуля": новий клуб пропонує йому "божевільну" зарплату

Арнольд покидає "Ліверпуль"

Александер-Арнольд, вихованець академії "Ліверпуля", провів у клубі понад 350 матчів, вигравши дві Прем’єр-ліги, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Незважаючи на спроби керівництва "червоних" продовжити з ним контракт, Трент вирішив прийняти новий виклик у своїй кар’єрі.

У своєму прощальному зверненні до вболівальників він зазначив

"Хочу сказати, що це нелегке рішення, і в нього вкладено багато роздумів і почуттів. Я тут уже 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів", - сказав захисник

Цей трансфер робить Александера-Арнольда сьомим англійцем, який виступатиме за "Реал Мадрид", приєднавшись до таких гравців, як Стів Макманаман, Девід Бекхем та його товариш по збірній Джуд Беллінгем.

"Ліверпуль" подякував Тренту за його внесок у клуб і побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Очікується, що "червоні" активно працюватимуть на трансферному ринку влітку, щоб зміцнити склад після відходу одного з ключових гравців.