Тренеры сборной по боксу обратились к президенту из-за возможного срыва подготовки к чемпионатам Европы и мира

Федерация бокса Украины увольняет тренерский штаб сборной команды непосредственно во время подготовки к чемпионатам мира и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из уволенных старших тренеров Василия Шана в Facebook .

По его словам, Министерство спорта досрочно и без объяснения причины расторгнул контакты со старшими тренерами сборной Виктором Петровым, Романом Семенишиным, Василием Шаном.

Он также опубликовал копию обращения, которое тренерский штаб уже направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и профильному комитету Верховной рады. Его подписали восемь специалистов.

"Не думал, что во время полномасштабной войны украинскому боксу придется бороться за существование не с российскими оккупантами… Сегодня бокс, как и все другие виды спорта, борется за свое будущее. Будущее с большими достижениями, а не провалами… Тренерский штаб бьет тревогу, мы обращаемся за помощью и защитой", - написал Шан.

В свою очередь, по его словам, что в 2021 и в 2022 годах под его руководством сборная Украины выиграла на чемпионатах Европы по боксу среди молодежи 37 медалей, в том числе 10 золотых. Это больше, чем за три предыдущих года.

"Несмотря на значительное улучшение результатов и сложные условия для подготовки команды, меня тоже увольняют с должности старшего тренера, досрочно расторгая контракт, заключенный до нового года. Как и много других тренеров. Не руководствуясь спортивным принципом, просто политикой", - написал Шан.

Как говорится в тексте обращения к президенту, Кабмину и парламенту, глава федерации Кирилл Шевченко уклоняется от коммуникации с тренерским штабом, а исполком без согласия с тренерским составом меняет планы подготовки команд. Череду увольнений тренеры называют кадровыми чистками.

Напомним, Кирилл Шевченко стал президентом ФБУ на основании решения внеочередной конференции от 22 февраля 2022 года.

Как писало РБК-Украина, контрольно-дисциплинарная комиссия ФБУ отменила это решение, признав конференцию нелегитимной, поскольку созывать ее уполномочено исключительно бюро ФБУ.

Международная и Европейская федерации бокса также не признали изменения в структуре управления ФБУ. Законным президентом национальной федерации они считают Владимира Продивуса.