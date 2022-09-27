Тренери збірної з боксу звернулись до президента через можливий зрив підготовки до чемпіонатів Європи та світу

Федерація боксу України звільняє тренерський штаб збірної команди безпосередньо під час підготовки до чемпіонатів світу та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одного зі звільнених старших тренерів Василя Шана у Facebook

За його словами, Міністерство спорту достроково і без пояснення причин розірвало контакти зі старшими тренерами збірної Віктором Петровим, Романом Семенишиним, Василем Шаном.

Він також опублікував копію звернення, яке тренерський штаб вже направив звернення до президента Володимира Зеленського, Кабінету міністрів та профільного комітету Верховної ради. Його підписали вісім спеціалістів.

"Не думав, що під час повномасштабної війни українському боксу доведеться боротися за існування не з російськими окупантами... Сьогодні бокс, як і всі інші види спорту, бореться за своє майбутнє. Майбутнє з великими здобутками, а не провалами... Тренерський штаб б'є на сполох, ми звертаємося за допомогою та захистом", - написав Шан.

Своєю чергою, за його словами, що у 2021 та 2022 роках під його керівництвом збірна України виграла на чемпіонатах Європи з боксу серед молоді 37 медалей, у тому числі 10 золотих. Це більше, ніж за три попередні роки.

"Попри значне покращення результатів та складні умови для підготовки команди, мене теж звільняють з посади старшого тренера, достроково розриваючи контракт, укладений до нового року. Як і багато інших тренерів. Не керуючись спортивним принципом, просто політикою", - написав Шан.

Як йдеться у тексті звернення до президента, Кабміну та парламенту, голова федерації Кирило Шевченко ухиляється від комунікації з тренерським штабом, а виконком без згоди з тренерським складом змінює плани підготовки команд. Чергу звільнень тренери називають кадровими чистками. «

Нагадаємо, Кирило Шевченко став президентом ФБУ на підставі рішення позачергової конференції від 22 лютого 2022 року.

Як писало РБК-Україна, контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ скасувала це рішення, визнавши конференцію нелегітимною, оскільки скликати її уповноважено виключно бюро ФБУ.

Міжнародна та Європейська федерації боксу також не визнали зміни у структурі управління ФБУ. Законним президентом національної федерації вони вважають Володимира Продивуса.