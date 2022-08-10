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У ФБУ скасували рішення про призначення Шевченка президентом федерації

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Середа 10 серпня 2022 16:49
У ФБУ скасували рішення про призначення Шевченка президентом федерації Фото: у ФБУ скасували рішення про призначення Шевченка президентом федерації (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Контрольно-дисциплінарна комісія Федерації боксу України скасувала рішення, яким президентом ФБУ нібито був обраний Кирило Шевченко, а також визнала несанкціонованими збори, які він анонсував на 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, опубліковане на сайті федерація.

Згідно з рішенням КДК, проводити конференції уповноважено виключно бюро ФБУ. Що стосується зборів 9 серпня, то їх організували неуповноважені особи, щодо яких напередодні були введені санкції - довічна заборона на діяльність в боксі.

Відповідно, ця конференція і всі прийняті нею рішення визнані незаконними. В тому числі затвердження нової редакції статуту організації, зміну керівних органів ФБУ, затвердження нової символіки тощо.

"Такі збори порушують порядок скликання конференцій ФБУ, порушують Статут ФБУ, підривають престиж, авторитет і єдність Федерації боксу України і є незаконними", - сказано в рішенні.

Раніше ФБУ виключила зі свого складу 10 регіональних осередків.

Таким чином, станом на сьогодні, Федерація налічує 13 представництв: у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та Черкаській областях України.

Крім того, введені санкції проти 26 осіб, які брали участь у незаконній "конференції ФБУ" 22 лютого 2022 року.

Міжнародна (IBA) і Європейська федерації боксу (EUBC) також не визнали Шевченка новим головою ФБУ. Вони підтвердили повноваження Володимира Продивуса як єдиного законного президента Федерації боксу України.

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