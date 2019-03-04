Тренер "Ювентуса" може подати у відставку після матчу-відповіді ЛЧ з "Атлетіко"

Після гри наставник зустрінеться з президентом клубу

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может в ближайшее время покинуть туринскую команду. Об этом информирует Corriere dello Sport .

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи сообщил, что после ответной игры с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионо наставник встретится с президентом "бьянконери" Андреа Аньелли.

"Будущее тренера не зависит только от результатов в Лиге чемпионов, как и не связано с выигранным или невыигранным чемпионатом. Оно связано с развитием проекта в целом. После игры с "Атлетико" я и Аньелли подумаем, что делать", - заявил Паратичи.

Однако издание отмечает, что Аллегри может подать в отставку, не дожидаясь решения руководства. По данным источника, в услугах итальянского менеджера заинтересован мадридский "Реал".

В сферу интересов "Юве" входят Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Зинедин Зидан и Антонио Конте (оба - свободные агенты). Последний ранее тренировал туринский клуб с 2011 по 2014 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне "Ювентус" лидирует в Серии А, вылетев из Кубка Италии. Также команда продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв "Атлетико" в первом матче - 0:2. Ответная встреча состоится 12 марта в Турине.