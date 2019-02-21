"Атлетіко" завдав поразки "Ювентусу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь відбудеться 12 березня

"Атлетіко" переграв "Ювентус" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на домашньому стадіоні "Ванда Метрополітан" з рахунком 2:0.

У першому таймі гранди не балували публіку небезпечними моментами, з яких можна було виділити хіба що штрафні. Спершу фронтмен "Ювентуса" Кріштіану Роналду потужним ударом обжог долоні Яна Хмари, а потім готовність Войцеха Щенсни зі стандарту перевірив форвард "Атлетіко" Антуан Грізманн.

Мадридці вийшли вперед на 78 хвилині, коли після розіграшу кутового і невдалого виносу Маріо Манджукич захисник господарів Хіменес добив м'яч у сітку.

Другий м'яч господарі забили вже через п'ять хвилин, після ще одного стандарту відзначився Дієго Годін.

Раніше в складі "Атлетіко" забив і Альваро Мората, але взяття воріт було скасовано. Форвард точно пробив головою, але відеоповтор показав, що нападник штовхав у спину захисника "Ювентуса" Джорджо К'єлліні.

Матч-відповідь "Ювентус" - "Атлетіко" відбудеться 12 березня в Туріні.