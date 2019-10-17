Тренер "Манчестер Юнайтед" впевнений у своєму майбутньому на посаді команди

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Результати команди залишають бажати кращого

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер повідомив, що впевнений у своєму майбутньому у керма "манкуніанців". Слова наставника наводить Sky Sports.

Він не має сумнів, що керівництво клубу досить довіряє йому.

"У мене є трирічний контракт з МЮ. Тому очевидно, що ми працюємо на довгу перспективу. Я на сто відсотків упевнений в організації нашої роботи. Тут останнє слово завжди за тренером. І у нас вже є план на трансфер", - сказав Сульшер.

Раніше повідомлялося про те, що італійський фахівець Массіміліано Алегрі і керівництво" Манчестер Юнайтед" почали переговори про можливу співпрацю.

МЮ невдало почав сезон: після восьми стартових турів підопічні Сульшера йдуть тільки на 12 позиції, а від зони вильоту їх відділяє лише 2 пункти.

Нагадаємо, Сульшер після підписання повноцінного контракту з клубом вийшов на третє місце в списку найбільш високооплачуваних наставників англійської Прем'єр-ліги. Згідно з даними ЗМІ, зарплата норвезького спеціаліста зросла до 8,7 млн євро.