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Украина выиграла ключевой матч отбора на ЧМ по футзалу, разгромив Сербию

Пятница 06 октября 2023 21:30
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Украина выиграла ключевой матч отбора на ЧМ по футзалу, разгромив Сербию Фото: Украина выиграла ключевой матч отбора на ЧМ по футзалу, разгромив Сербию (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Иван Носальский

Сборная Украины смогла разгромно победить сборную Сербии в рамках отбора на Чемпионат мира по футзалу.

Более детально о матче - в отчете РБК-Украина.

Чемпионат мира по футзалу, элитный раунд квалификации, группа B

Сербия - Украина - 1:6

Украинские спортсмены смогли открыть счет в матче уже на первой минуте - забил Назар Швед.

Ближе к середине первого тайма наша сборная сделала счет разгромным. Точно реализовали свои голевые возможности Даниил Абакшин, Евгений Жук и Швед, который оформил дубль. Таким образом уже в первой половине игры счет стал 4:0.

До конца тайма сербы смогли забить только один гол, отличился Кристиян Васич.

Во втором тайме ситуация в игре не изменилась - украинские спортсмены все так же доминировали. На 25-й минуте мяч в сетке ворот оказался после удара Игоря Корсуна, а еще через несколько минут Абакшин оформил дубль.

Наша сборная смогла оформить 2 победы в элитном раунде отбора на Чемпионат мира, сыграв три матча. Сейчас украинцы занимают второе место в группе B. Их опережают только поляки.

Напомним, вчера, 5 октября, луганская “Заря” смогла победить исландский "Брейдаблик" в групповом этапе Лиге конференций.

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