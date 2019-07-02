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Тренер "Барселони" дав згоду на покупку двох форвардів

Новини » Спорт    02.07.2019 - 12:01
Тренер "Барселони" дав згоду на покупку двох форвардів
Фото: Ернесто Вальверде (fcbarcelona.com)

Грізманн і Неймар незабаром можуть поповнити склад каталонського клубу

Каталонська "Барселона" працює над складом команди на наступний сезон, в яку повинні увійти нападники "Атлетіко" Антуана Грізманн і "Парі Сен-Жермен" Неймар. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, перед відходом у відпустку головний тренер "синьо-гранатових" Ернесто Вальверде схвалив придбання двох форвардів. Тренер вважає, що француз може принести його команді хороші результати, щодо бразильця Вальдере висловився коротко: "Завжди добре мати кращого в світі, а Неймар і є кращий".

Наставник знає про ті труднощі, з якими йому доведеться зіткнутися, маючи у складі команди чотирьох лідерів (разом з Мессі і Луїсом Суаресом), але він готовий ними керувати.

Також 55-річний фахівець пообіцяв керівництву "Барси" по максимуму інтегрувати обох в гру команди, зберігши при цьому баланс між атакою і обороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ спробує перехопити Грізманн у "Барселони".

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