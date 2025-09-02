В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены Решетника

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина очаровала сеть своим элегантным образом на 1 сентября. Для праздничного выхода она выбрала total look в оттенке "сливочного масла" - одном из главных цветных трендов 2025 года.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Кристина Решетник выбрала для праздника 1 сентября монохромный образ, который состоит из льняной рубашки и мини-юбки.
Ее "лук" выполнен в очень трендовом оттенке этого сезона - "масляный желтый" или, как его еще называют, цвет сливочного масла.
Этот нежный, бледно-желтый оттенок идеально подходит для летних и осенних образов, поскольку освежает и придает образу легкости.
Рубашка
Объемная, с длинными рукавами и свободным кроем, что придает образу расслабленности и непринужденности. Акцентная деталь - объемный цветок на рукаве.
Юбка
Юбка длины мини, украшенная объемными аппликациями в виде цветов, что делает образ очень романтичным и женственным.
Сумка
Светло-бежевая, классическая модель, которая идеально гармонирует с цветом наряда.
Туфли
Двухцветные, с круглым носком, придающие образу элегантности.
Стиль
Весь ансамбль Кристины Решетник можно охарактеризовать как кэжуал шик, в котором сочетаются комфортные вещи с элементами роскоши, при этом создавая гармоничный и стильный образ.
В 2025 году цвет сливочного масла (butter yellow) стал одним из самых заметных трендов как в моде, так и в интерьерах. Этот нежный, теплый оттенок желтого сочетает в себе легкость, уют и визуальную мягкость.
Ощущение тепла и безопасности
Сливочный - это цвет комфорта. Он ассоциируется с домашним уютом, утренним светом, нежностью. В мире, где постоянно меняется реальность, этот оттенок становится своеобразной "зоной безопасности" для глаз и эмоций.
Многофункциональность и универсальность
Butter yellow прекрасно сочетается с базовыми цветами - белым, серым, денимом, шоколадным, черным и даже яркими акцентами.
Он выглядит свежо как в total look, так и в деталях (например, аксессуарах или обуви). Это делает его любимцем дизайнеров и стилистов.
Идеальный цвет для переходных сезонов
В весенне-летних образах он выглядит легко и светло, а осенью или зимой придает образу мягкости и "тепла". Особенно эффектно сливочный выглядит в фактурных тканях: твид, шелк, шерсть, замша.
Влияние поколения Z и трендов TikTok
Молодежь активно поддерживает моду на soft эстетику, пастельные цвета и сознательный гардероб. Butter yellow - как раз в центре этой стилистики: естественный, ненавязчивый, но стильный.
