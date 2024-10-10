Сколько стоят и как выглядят квартиры в самом дорогом районе Киева
Стоимость недвижимости в Киеве остается одной из самых высоких в Украине. Цены на жилье в столице разные в каждом районе и сейчас колеблются от 39 до 120 тыс. долларов за однокомнатную квартиру с ремонтом.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят квартиры в самом дорогом районе Киева и как они выглядят.
В каком районе Киева самые дорогие квартиры
Безусловным лидером по стоимости квартир в столице является Печерский район. По данным ресурса ЛУН, однокомнатные квартиры на вторичном рынке здесь в среднем стоят 120 тысяч долларов (4,95 млн грн). Такая цена обусловлена тем, что здесь сосредоточена деловая жизнь города, также расположен правительственный квартал, много ТЦ и развлекательных заведений.
Значительно в цене уступает Шевченковский район, стоимость колеблется в пределах 80 тыс. долларов (3,38 млн грн) за аналогичное жилье.
Самая дешевая недвижимость в Деснянском районе. Здесь однокомнатную квартиру можно купить за 39 тыс. долларов (1,6 млн грн), это немного дороже, чем в пригороде – Ирпени и Буче, но дешевле, чем в Вышгороде, Броварах и Вишневом.
Стоимость квартир в разных районах Киева и пригороде (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоят квартиры на Печерске и как выглядят
Сейчас на рынке много предложений по продаже квартир на Печерске. На окончательную цену влияет наличие ремонта, месторасположения и площадь жилья.
Один из самых дешевых вариантов на Печерске, которые сейчас выставлены на продажу, – двухкомнатная квартира в хрущовке, площадью 60 кв. м, на улице Коновальца. Ее продают за 3,7 млн грн. В квартире была выполнена перепланировка, есть современный ремонт и установлена вся необходимая техника. Квартира в пешей доступности до метро Печерск и Дворец Украина.
Квартира на Печерске за 3,7 млн грн (скриншот сайта OLX)
В ЖК "Митець" двухкомнатную квартиру, площадью 86 кв. м, продают за 9,5 млн гривен. В квартире уже есть вся необходимая техника и мебель, установлен бойлер и теплый пол. В объявлении также отмечено, что с балкона открывается вид на новостройки района и метро Печерск. Состояние квартиры позволяет заселиться в нее сразу после покупки.
Квартира на Печерске за 9,5 млн грн (скриншот сайта OLX)
Трехкомнатную квартиру, площадью 116 кв. м, продают за 16,5 млн грн. Она расположена в элитном ЖК бизнес-класса Новопечерские Липки. В квартире есть современный ремонт, два санузла, высокие потолки – 3 м. Она полностью укомплектована всем необходимым.
Квартира на Печерске за 16,5 млн грн (скриншот сайта OLX)
В ЖК Новопечерские Липки трехкомнатную квартиру, площадью 125 кв. м, продают за 22,5 млн грн. Жилье укомплектовано итальянской мебелью, техникой мировых брендов, установлен теплый пол. В квартире есть два санузла, а также две гардеробных. Вид балкона открывается на зеленую зону.
Квартира на Печерске за 22,5 млн грн (скриншот сайта OLX)
Среди предложений есть и более элитные варианты жилья. В ЖК Новопечерские Липки 4-х комнатную квартиру, площадью 186 кв. м, продают за 34,5 млн грн. Дизайн квартиры выполнен по авторскому проекту, установлена итальянская мебель и плитка в санузлах, также есть джакузи и система очистки воды.
Квартира на Печерске за 34,5 млн грн (скриншот сайта OLX)
Ранее мы писали о том, что в Киеве выросли продажи квартир в новостройках благодаря государственной программе "єОселя". Ежемесячные выплаты по кредиту почти равны цене аренды квартиры.
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При подготовке публикации использовали: данные ЛУН и объявления на OLX.
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