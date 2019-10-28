Тристоронні переговори по газу розпочалися в Брюсселі

У Брюсселі стартували тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Європейського союзу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що тристоронні переговори по газу розпочалися на дві години пізніше, ніж планувалося. З російської сторони в переговорах беруть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Зазначимо, Україну представляють міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель, а також голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили продовження транзиту російського газу до ЄС через територію України після 2019 року.

Як заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, російська сторона на переговорах вимагає від України піти на принизливі поступки. Зокрема, мова йде про те, що Москва наполягає на врегулюванні судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазам". Фактично російська сторона вимагає від Києва відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу, який прийняв рішення на користь України.