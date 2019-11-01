НБУ прогнозує різке скорочення транзиту газу протягом 2 років

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НБУ попереджає про скорочення ВВП у разі припинення транзиту газу

Національний банк України прогнозує різке скорочення транзиту газу протягом наступних двох років. Про це йдеться у щоквартальному звіті НБУ.

Нацбанк вважає, що Російська Федерація активно вводить в експлуатацію обхідні газопроводи, які за сумарною потужністю здатні повністю замінити українську ГТС в найближчі роки.

"В кінці 2019 закінчується дія десятирічної угоди між Україною і РФ про транзит газу. Переговори про новий контракт тривають і визначеності ані за термінами, ані за обсягами транзиту на сьогодні немає", - йдеться у звіті.

У той же час завдяки транзиту газу Україна отримує близько 3 млрд доларів на рік. Його припинення не тільки призведе до прямих втрат валютних надходжень, але й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки та забезпечення власних потреб України газом в цілому.

"Згідно з припущеннями НБУ до базового сценарію макроекономічного прогнозу обсяг транзиту може скоротитися з близько 90 млрд кубометрів в 2019 році до 50 млрд кубометрів у 2020 році і до 30 млрд кубометрів з 2021 року. Прямі втрати для економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, складуть 0,6% ВВП в 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році і надалі. Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як вищий, так і нижчий обсяги транзиту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив про бажання обнулити судові претензії між "Газпромом" і "Нафтогазом України", які пов'язані з врегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і постачання газу.

Крім того, він заявив про готовність знизити ціни на газ для України.