Тристоронні газові переговори продовжаться сьогодні в Мінську

Тристоронні газові переговори щодо транзиту за участі України, Росії та Європейського союзу продовжаться 20 грудня у Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики та захисту довкілля в Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 20 грудня, переговори щодо продовження транзиту газу через Україну відбудуться у Мінську. Єврокомісія братиме участь в переговорах в онлайн режимі.

"Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців", - наголосив міністр енергетики Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час газових переговорів у Берліні, які відбулися 19 грудня, Україна та Російська Федерація досягли принципової угоди щодо транзиту. За словами віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, угода щодо продовження транзиту газу була досягнута за всіма елементами.

Пізніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що на переговорах у Берліні сторони виробили рішення, які наблизили до підписання контрактів. Також було підготовано кінцевий протокол рішення. Оржель очікує, що позиції сторін будуть погоджені вже найближчим часом.

Крім того, президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Кремлі заявив, що транзит газу через Україну збережеться. Путін зазначив, що залишається питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт.