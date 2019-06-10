Трьох туроператорів позбавили ліцензій

Фото: МЕРТ (kmu.gov.ua)

МЕРТ провело 14 перевірок

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з початку року анулювало три ліцензії на право провадження туроператорської діяльності. Про це повідомляє пре-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, такі рішення ухвалили за підсумками планових і позапланових перевірок туроператорів за додержанням ними своїх ліцензійних умов.

Зокрема, компанія ПП "ЛАКІ ТУР" не надала своїм клієнтам вчасно проїзні документи, що було прописано в договорі про надання туроператорських послуг і що є серйозним порушенням ліцензійних умов туроператора.

Ще дві ліцензії - ТОВ "Мережа агенцій "ГАРЯЧІ ТУРИ" та ПП "ДІОНІС-ПРАГА-Україна", були анульовані у зв'язку з відсутністю за місцем провадження туроператора.

Як зазначили в міністерстві, планові перевірки туроператорів здійснюються відповідно до річного плану здійснення державного нагляду на 2019 рік. Позапланові перевірки додержання туроператором вимог ліцензійних умов було проведено на підставі обґрунтованих звернень фізичних та юридичних осіб за погодженням Державної регуляторної служби України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 22 травня ухвалив ініційовані зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності. Відповідно до змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам, туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного банку, українські туристи витратили в країнах Європейського союзу 5,943 млрд доларів, що на 12,9% більше, ніж рік тому.