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У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 17:11
У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка
Фото: протестувальники біля адміністрації президента (t.me/mkbelarus)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську учасники акції протесту проти діючої влади прийшли до Палацу Незалежності, який є резиденцією президента Олександра Лукашенка. Дорогу до резиденції перекрили силовики.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Протестувальники впритул підійшли до загородження силовиків та скандують "Трибунал". Силовики підняли щити, але поки не відганяють демонстрантів.

Фото: учасники акції протесту біля резиденції Лукашенка

Нагадаємо, сьогодні у Мінську знову проходить акція протесту через фальсифікацію президентських виборів. Протестувальники вимагають відставки діючого президента, призначення нових прозорих виборів, а також покарання всіх причетних до вбивств та катувань учасників попередніх акцій.

Перед початком акції протесту білоруські силовики стягли в центр Мінська спецтехніку та підрозділи ОМОНу.

Також РБК-Україна писало, що силовики почали затримувати учасників акції протесту в Мінську.

Крім того, у Мінську помітили військову техніку, яка рухалася до центру міста.

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