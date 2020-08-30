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Протести в Білорусі: по Мінську пересуваються БМП

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 16:59
Протести в Білорусі: по Мінську пересуваються БМП
Фото: БМП (wikimedia.org)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні, 30 серпня, у Мінську і ряді інших міст Білорусі проходять масштабні акції протесту. Очевидці зафіксували пересування бойових машин піхоти вулицями білоруської столиці.

Про це свідчать відповідні відео, оприлюднені в мережі.

Крім того, Telegram-канал NEXTA Live інформує, що колона БМП висунулася з Уруччя (імовірно з 120 омбр) у центр міста.

Відзначимо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що на акції протесту в Мінську затримали вже 125 осіб.

Прес-секретар відомства заявила, що правоохоронці вжили необхідних заходів для підтримання порядку і забезпечення громадської безпеки. За її словами, задіяна спеціальна техніка і спецзасоби по призначенню.

Нагадаємо, в центр Мінська ще до початку акції стягнули техніку і значну кількість бійців ОМОНу.

Як писало РБК-Україна, проблеми в роботі мобільного інтернету в Мінську, де проходить акція протесту, пов'язані з наказом чинної влади: під час акції протесту на території міста буде обмежена пропускна здатність мобільного інтернету.

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