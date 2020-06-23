У трьох областях можуть ввести більш жорсткий карантин

У Львівській, Волинській та Закарпатській областях можуть ввести більш жорсткі обмеження. Саме в цих регіонах за останні три доби значно зросла кількість нових випадків COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найбільш критична ситуація щодо можливості запровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах. Зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях", - заявив Ляшко.

Зазначимо, що сьогодні у Львівській області підтвердили 240 нових випадків зараження, у Волинській - 42 і в Закарпатській - 103.

При цьому в Закарпатській та Чернівецькій областях - завантаженість ліжок понад 50%.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвав області з найбільшим поширенням COVID-19.

Крім того, з 22 червня в Україні почала діяти нова методологія оцінювання епідситуації в регіонах.