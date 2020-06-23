В трех областях могут ввести более жесткий карантин

Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут ввести более жесткие ограничения. Именно в этих регионах за последние трое суток значительно возросло количество новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях", - заявил Ляшко.

Отметим, что сегодня во Львовской области подтвердили 240 новых случаев заражения, в Волынской - 42 и в Закарпатской - 103.

При этом в Закарпатской и Черновицкой областях - загруженность коек свыше 50%.

Напомним, ранее Минздрав назвал области с наибольшим распространением COVID-19.

Кроме того, с 22 июня в Украине начала действовать новая методология оценивания эпидситуации в регионах.