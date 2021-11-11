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Наїзд на дітей у Харкові: водій міг бути під наркотиками, його затримали

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Харків, Четвер 11 листопада 2021 17:11
Наїзд на дітей у Харкові: водій міг бути під наркотиками, його затримали Фото: поліція затримала водія, який переїхав дітей у Харкові (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Водія, який сьогодні збив на переході двох підлітків у Харкові, затримали поліцейські. Правоохоронці підозрюються, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією псіхотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду", - розповів він.

Міністр зазначив, що затриманий водій зараз проходить тест на наркотики.

"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох підлітків. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Як відомо, це вже не перше резонансне ДТП в Харкові. Раніше на проспекті Гагаріна неповнолітній водій Infiniti на повній швидкості влаштував смертельну аварію.

Після цього у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з Infiniti. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу. Від удару її відкинуло під інший автомобіль.

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