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Вимагала 12 тисяч доларів. На Закарпатті жінка незаконно переправляла чоловіків за кордон

Фото: на Закарпатті викрили незаконну схему для виїзду чоловіків з України (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили на Закарпатті жінку, яка незаконно вивозила чоловіків за кордон. За свої послуги вона вимагала 12 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що мешканка прикордонного Чопа організувала незаконну схему. Вона обіцяла чоловікам призовного віку надати довідку про непридатність до військової служби для безперешкодного перетину кордону.

За домовленістю, половину суми чоловік мав сплатити наперед, а решту - після виїзду за межі України. Шахрайку затримали під час отримання 6 тисяч доларів.

Наразі досудове розслідування за даним фактом продовжується.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили подібну схему для вивозу чоловік, до якої був причетний громадянин Молдови.

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мошенническая схемаЗакарпатська область