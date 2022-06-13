Нова схема для виїзду чоловіків за кордон: в Одеській області викрили іноземця
Правоохоронці викрили чергову схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. В рамках розслідування затримали громадянина Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне бюро розслідувань.
Зазначається, що організатори схеми пропонували вивезти військовозобов'язаних до Молдови начебто за документами ООН на автівці з дипломатичними номерами. За це аферисти вимагали 3 тисячі доларів.
Фактично чоловіків вивозили за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілем з молдовською реєстрацією.
Під час чергового виїзду на прикордонній ділянці траси "Одеса-Рені" було затримане авто зловмисників. У салоні був українець призовного віку та громадян Молдови.
За даним фактом було відкрита кримінальна справа. Вже 10 червня іноземцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.