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Нова схема для виїзду чоловіків за кордон: в Одеській області викрили іноземця

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Одеська область, Понеділок 13 червня 2022 13:03
Нова схема для виїзду чоловіків за кордон: в Одеській області викрили іноземця Фото: в Одеській області викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків (nabu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили чергову схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. В рамках розслідування затримали громадянина Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне бюро розслідувань.

Зазначається, що організатори схеми пропонували вивезти військовозобов'язаних до Молдови начебто за документами ООН на автівці з дипломатичними номерами. За це аферисти вимагали 3 тисячі доларів.

Фактично чоловіків вивозили за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілем з молдовською реєстрацією.

Під час чергового виїзду на прикордонній ділянці траси "Одеса-Рені" було затримане авто зловмисників. У салоні був українець призовного віку та громадян Молдови.

За даним фактом було відкрита кримінальна справа. Вже 10 червня іноземцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України.

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