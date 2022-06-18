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Требовала 12 тысяч долларов. На Закарпатье женщина незаконно переправляла мужчин за границу

Фото: на Закарпатье разоблачили незаконную схему для выезда мужчин с Украины (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили на Закарпатье женщину, которая незаконно вывозила мужчин за границу. За свои услуги она требовала 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что жительница пограничного Чопа организовала незаконную схему. Она обещала мужчинам призывного возраста предоставить справку о непригодности к военной службе для беспрепятственного пересечения границы.

По договоренности, половину суммы мужчина должен был уплатить заранее, а остальное - после выезда за пределы Украины. Мошенницу задержали при получении 6 тысяч долларов.

Сейчас досудебное расследование по данному факту продолжается.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили подобную схему для вывоза человек, к которой был причастен гражданин Молдовы.

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мошенническая схемаЗакарпатская область