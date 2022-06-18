Вимагала 12 тисяч доларів. На Закарпатті жінка незаконно переправляла чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили на Закарпатті жінку, яка незаконно вивозила чоловіків за кордон. За свої послуги вона вимагала 12 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За домовленістю, половину суми чоловік мав сплатити наперед, а решту - після виїзду за межі України. Шахрайку затримали під час отримання 6 тисяч доларів.

Зазначається, що мешканка прикордонного Чопа організувала незаконну схему. Вона обіцяла чоловікам призовного віку надати довідку про непридатність до військової служби для безперешкодного перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили подібну схему для вивозу чоловік, до якої був причетний громадянин Молдови.

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