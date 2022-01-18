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Вимагав 600 тисяч гривень: працівника "Укргазвидобування" спіймали на хабарі

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 12:18
Вимагав 600 тисяч гривень: працівника "Укргазвидобування" спіймали на хабарі Фото: поліцейський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Столичні правоохоронці викрили головного спеціаліста сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" на отриманні 600 тисяч гривень неправомірної вигоди. На даний час вказаній особі повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Як стало відомо, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів з постачання спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладення. Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені терміни виявилося неможливим", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи це, підприємством на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання",

"У свою чергу, чиновник АТ "Укргазвидобування" зустрівся з представником підприємства і повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод і перенесення термінів поставки продукції йому необхідно надати 600 тисяч гривень", - уточнили у відомстві.

Здійснити операцію так і не вдалося. Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч гривень.

"На даний час вказаній особі повідомлено про підозру, тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин злочину", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозри чиновнику - організатору корупційної схеми, а також його спільникам. Зловмисники вимагали хабарі з поранених на Донбасі воїнів ЗСУ.

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Укргаздобыча
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