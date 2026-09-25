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Надо учитывать и чувствительность соседей: посол в Польше - о новых героях в Пантеоне

11:22 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Надо учитывать и чувствительность соседей: посол в Польше - о новых героях в Пантеоне Фото: Василий Боднарь (facebook.com AmbasadaUkrainywPolsce)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Наполнение Национального пантеона новыми именами может отразиться на отношениях с Польшей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Бондарь.

Бондарь подчеркнул: уступать национальные интересы Украина не может. В качестве примера он привел опыт уступок России, которые в конечном итоге привели к полномасштабной войне. По его убеждению, сегодня в Украине нет ни одного политика, готового сказать соседям "делайте с этим все, что хотите".

В то же время, посол призвал не игнорировать позицию партнеров.

"Речь о том, что планируя следующие этапы перезахоронений, нужно учитывать, возможно, реакцию других государств. Если мы этой чувствительности не ощущаем, то получаем неожиданные результаты", - отметил Бондарь.

Пантеон - о будущем, но с оглядкой на соседа

По словам посла, Национальный пантеон - это не только чествование прошлого, но и строительство будущего. Именно поэтому важно, как будет реализовываться эта инициатива.

Бондарь пояснил, что Польша способна быть надежным союзником Украины в вопросах безопасности, обороны и евроинтеграции. Но есть сферы, где каждая из сторон будет жестко стоять на своем.

"Мы должны понимать, что Польша может нас поддерживать в вопросах безопасности, обороны, европейской интеграции, но в вопросах истории, экономической конкуренции, сельского хозяйства каждый будет жестко защищать свои интересы", - сказал он.

Поэтому перед каждым решением, по мнению посла, следует взвешивать и собственный интерес, и чувствительность иностранного партнера.

Между тем, РБК-Украина сообщало, что за три года количество нападений на украинцев в Польше возросло на 30% - в первом полугодии 2026 года зафиксировано уже 180 таких случаев.

Изменения в польском законодательстве привели к тому, что действия, ранее считавшиеся хулиганством, теперь квалифицируются как преступления на почве ненависти по национальному признаку.

Напомним, посол Бондарь также рассказал, что заявления об опасности для украинцев в Польше преувеличены.

По его словам, большинство граждан лично не сталкивались с физической агрессией, а страх в большинстве своем является следствием тревоги от медийных сообщений.

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