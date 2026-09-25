Треба враховувати і чутливість сусідів: посол у Польщі - про нових героїв в Пантеоні

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Бондар.

Бондар наголосив: поступатися національними інтересами Україна не може. Як приклад він навів досвід поступок Росії, які зрештою призвели до повномасштабної війни. На його переконання, сьогодні в Україні немає жодного політика, який був би готовий сказати сусідам "робіть із цим усе, що хочете".

Водночас посол закликав не ігнорувати позицію партнерів.

"Мова про те, що плануючи наступні етапи перепоховань, потрібно враховувати, можливо, реакцію інших держав. Якщо ми цієї чутливості не відчуваємо, то зрештою отримуємо неочікувані результати", - зазначив Бондар.

Пантеон - про майбутнє, але з оглядкою на сусіда

За словами посла, Національний пантеон - це не лише вшанування минулого, а й будівництво майбутнього. Саме тому важливо, як саме реалізовуватиметься ця ініціатива.

Бондар пояснив, що Польща здатна бути надійним союзником України в питаннях безпеки, оборони та євроінтеграції. Але є сфери, де кожна зі сторін жорстко стоятиме на своєму.

"Ми маємо розуміти, що Польща може нас підтримувати у питаннях безпеки, оборони, європейської інтеграції, але в питаннях історії, економічної конкуренції, сільського господарства кожен буде жорстко захищати свої інтереси", - сказав він.

Тому перед кожним рішенням, на думку посла, треба зважувати і власний інтерес, і чутливість іноземного партнера.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що за три роки кількість нападів на українців у Польщі зросла на 30% - у першому півріччі 2026 року зафіксовано вже 180 таких випадків.