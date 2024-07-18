RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нужно позаботиться о себе. В ВОЗ посоветовали, как уменьшить риски для здоровья из-за отключения света

Жизнь без света влияет на людей разными способами (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

На фоне регулярных стабилизационных отключений электроэнергии в Украине во время войны появляется ряд рисков для здоровья людей. Речь идет как о жарком лете, так и о холодной зиме.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Как уберечь здоровье во время отключений

По словам эксперта, проблемы из-за отсутствия света летом и зимой несколько отличаются, хотя есть и такие, которые касаются каждого - во все времена года.

"Каждый из нас живет со светом всего 2-4 часа в день. Это влияет на нас очень разными способами", - подчеркнул он.

Например, летом, когда температура воздуха очень высокая, в надлежащих условиях - в холодильнике - необходимо обязательно хранить не только пищевые продукты, но и лекарства. Значит, чтобы уберечь здоровье, украинцам нужно найти способ поддерживать необходимую температуру для хранения еды и медикаментов.

"Во время волн жары нам также нужно защитить себя. И особенно - пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Надо пить достаточно воды, быть в тени и следить за здоровьем в целом", - добавил Хабихт.

Зимой же на фоне короткого светового дня возрастает риск падений или других травм. Это также нужно учитывать.

Еще одной проблемой в любой сезон остается отсутствие воды.

"Когда происходят атаки на тепло и электро станции, возникают проблемы с водой. У нас вопрос не только о том, есть ли горячая вода. Стоит вопрос, есть ли вода вообще. Если у меня вода еще есть, то у многих моих коллег во время отключений света она просто отсутствует", - рассказал представитель ВОЗ в Украине.

При отсутствии воды у людей нет возможности помыть фрукты и овощи, а также поддерживать гигиену. Это увеличивает риски инфекционных заболеваний.

"Пока идет война, не стоит забывать о своем здоровье. Мы уже многое знаем о важности мытья рук со времен пандемии COVID. Сейчас это себе нужно напомнить", - отметил специалист.

Он добавил, что в дальнейшем отсутствие электричества, отопления или воды будет влиять на всю нашу жизнь.

"Начиная от мытья рук и заканчивая тем, есть ли у нас лекарства должной температуры", - отметил Хабихт.

Имеют ли украинцы достаточный доступ к медицинским услугам

За время войны в Украине пострадали разные объекты медицинской инфраструктуры, поэтому некоторые люди могут недополучать необходимую помощь.

"Точной цифры, сколько людей недополучает помощь, нет. Эти данные отличаются во многих регионах... В некоторых областях Украины 70% заведений не могут обеспечить определенную диагностику или медицинскую поддержку. В основном на востоке и на юге Украины", - уточнил эксперт.

По его словам, кое-где ухудшился также доступ к медикаментам и медицинским изделиям. Если же они есть в наличии, проблемой могут стать слишком высокие цены.

"Очень обнадеживает, что украинская система здравоохранения функционирует. И, несмотря ни на что, быстро реагирует на потребности и вызовы. Где есть наибольшие потребности, например, на прифронтовых территориях, гуманитарные организации также приобщаются для оказания помощи. Таким образом доступ к медицинской помощи улучшается", - подытожил Хабихт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пережить жару без кондиционера и избежать теплового удара.

Читайте также, как можно хранить продукты в жару без холодильника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВООЗЗдоровьеОтключения светаБлэкаут