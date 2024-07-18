Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. От этого страдают и больницы. Всю страну всколыхнуло известие об обстреле Охматдета в Киеве, а одновременно постоянным атакам подвергаются поликлиники, мобильные медицинские пункты и аптеки по всей территории государства.

ВОЗ в Украине постоянно документирует такие случаи, и в разгар войны помогает строить медицинскую инфраструктуру там, где есть самые большие проблемы.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал в интервью РБК-Украина о состоянии больниц на фоне обстрелов, о доступе украинцев к медикаментам и о подготовке медицинской инфраструктуры к возможным длительным отключениям света зимой.

– Россия в очередной раз совершила акт терроризма, обстреляв детскую больницу "Охматдет". Какая реакция ВОЗ и мировых организаций на этот вопиющий случай?

– То, что произошло в больнице "Охматдет", поразило украинцев. Я очень чувствую это, когда общаюсь с коллегами в офисе, говорю с друзьями в Украине. Думаю, в каждой семье есть кто-то – или дети, которые там лечились, или вы знаете кого-то, кто там проходил лечение. Поэтому эта больница – своего рода символ. И обстрел "Охматдета" вызывает много эмоций.

Однако мы не должны забывать, что в тот день также были атакованы многие другие учреждения здравоохранения. Это происходит по всей Украине. Атака на "Охматдет" в каком-то смысле в очередной раз вернула войну в Киев. Ведь в Харькове, Херсоне или Запорожье обстрелы происходят постоянно. По всей стране – где-то больше, где-то меньше. В селе Липцы Харьковской области ВОЗ ранее установили модульный пункт первичной медицинской помощи. Он также подвергся атаке, теперь этого пункта просто нет.

С одной стороны, есть эмоции. А с другой – необходимость фиксировать такие случаи. На сегодняшний день мы отследили и задокументировали 1888 атак на инфраструктуру системы здравоохранения в Украине.

Наша роль как Всемирной организации здравоохранения – отслеживать, проверять и сообщать о таких случаях. Без этой функции документирования многие атаки на инфраструктуру здравоохранения были бы незамеченными. Среди прочего наша роль и обязанность – показывать, когда есть атаки именно на медицинскую систему.

Думаю, мы отрефлексируем многие мысли и эмоции после войны. Сейчас же наша роль состоит в том, чтобы обеспечить мониторинг, проверку и отчетность об атаках на систему здравоохранения. Важно понимать, что все эти обстрелы лишают людей доступа к медицинской помощи. В зоне риска также много медицинских работников. Мы уже потеряли многих, в том числе молодую коллегу в "Охматдете". Обстрел "Охматдета" – очередное мрачное напоминание, что обстрелы продолжаются.

Если сравнить ситуацию после 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации, то за первый год было значительно больше обстрелов. Но в 2024 году мы видим гораздо больше двойных атак. Сейчас больше обстрелов гражданской инфраструктуры, чем раньше. Мы теряем коллег – медицинских работников – медсестер, врачей, парамедиков. В 2024 году также гораздо больше сотрудников здравоохранения получили ранения.

Итак, есть эмоции, но гораздо больше мы анализируем это и осуждаем. Ведь происходящее противоречит международному гуманитарному праву, а также должно противоречить человеческой природе. Но к сожалению, это то, что война приносит в наш дом.

Фото: В ВОЗ отследили и задокументировали 1888 атак на инфраструктуру системы здравоохранения в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Сколько объектов медицинской инфраструктуры в Украине пострадало от полномасштабной войны?

– Мы опубликовали отчет, где привели эти данные, которые собирали с ноября 2022 по май 2023 года. Больше всего частично поврежденных учреждений здравоохранения – в Харьковской области – 134 объекта (21%), Черниговской – 102 (33%), Донецкой – 102 (37%) и в Херсонской – 42 (48%). Есть данные о полном повреждении учреждений. Здесь цифры таковы: Харьковская область – 39 (6%) объектов, Херсонская – 8 (9%) и Донецкая – 43 (16%).

– Какие проблемы возникают у людей с доступом к лечению, к обследованиям и лекарствам? В каких регионах ситуация самая сложная?

– Точной цифры, сколько людей недополучает помощь, нет. Эти данные различаются по многим областям. Учреждений здравоохранения, которые повреждены или не могут оказывать услуги, гораздо больше в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. В некоторых областях Украины 70% учреждений не могут обеспечить диагностику или медицинскую поддержку. В основном на востоке и на юге Украины.

В первые месяцы вторжения мы увидели, что фактически треть людей в стране испытывают проблемы с доступом к медикаментам из-за закрытых аптек. Следовательно, ухудшился доступ не только к медуслугам, но и к лекарствам. Также люди не чувствовали себя в безопасности, когда шли за медпомощью. Сейчас люди чувствуют себя больше в безопасности, но атаки на здравоохранение все еще оказывают значительное влияние.

Очень обнадеживает, что украинская система здравоохранения функционирует. И, несмотря ни на что, быстро реагирует на потребности и вызовы. Где наибольшие потребности, например, на прифронтовых территориях, гуманитарные организации также приобщаются к оказанию помощи. Таким образом, доступ к медицинской помощи улучшается.

На доступ к лечению влияет и высокая стоимость лекарств. Четыре из пяти человек и домохозяйств отмечают, что не имеют доступа ко всем нужным им лекарствам из-за высоких цен. Поэтому на доступ к медицине влияют не только обстрелы: состояние экономики ухудшилось, стало меньше рабочих мест, зарплат. И война так или иначе влияет на всех и здоровье каждого в Украине.

– Что сейчас можно сделать, чтобы хотя бы частично снизить эти риски и проблемы?

– Для этого нам нужно каждый день упорно работать. Война продолжается, она фактически началась в 2014 году, то есть не два с половиной года назад. Такие вызовы требуют постоянного реагирования и потребности быстро меняются.

В начале войны людям важно было иметь больше лекарств. С началом атак на энергетическую инфраструктуру в октябре 2022 года всем стали нужны генераторы. Медучреждения, где это возможно, восстанавливают. В Киевской области быстро восстанавливают помещения больниц. Одна из амбулаторий первичной помощи, куда я ездил, была практически стерта с земли. Сейчас там все полностью восстановлено. Одно из решений для прифронтовых территорий – модульные амбулатории первичной медицинской помощи, которые мы устанавливаем и где оказывают людям помощь.

В Украине также по инициативе Минздрава начали действовать мобильные аптеки, и это очень хорошая идея, потому что в результате многих аптек в сельской местности закрыты. Украинцы реагируют на вызовы, реагирует система здравоохранения. Украинцы любят изобретать способы преодоления той или иной проблемы. Но если даже лекарства есть, то не все могут их купить из-за финансовых проблем. Особенно пожилые люди с хроническими заболеваниями.

ВОЗ со многими партнерами предоставляет лекарства, которыми пациентов обеспечивают врачи первичного звена, но это временное решение, как ответ на гуманитарные нужды. И мы должны думать о том, как будет происходить восстановление, чтобы обеспечить необходимые услуги в будущем.

Фото: В Украине, несмотря на войну, медицинская система функционирует и реагирует на вызовы, – Ярно Хабихт (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие из медицинских проблем в Украине во время войны нуждаются в скорейшем решении?

– Я думаю, нам в первую очередь нужно работать над доступом к медицинским услугам. Мы регулярно проводим исследования в Украине по медицинским потребностям. И, по нашим наблюдениям, общий доступ к услугам улучшается, но многие барьеры остаются. К примеру, цены. Поэтому нам необходимо знать, какие медикаменты доступны, какие из них дешевле, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями, чтобы справляться с гипертонией, диабетом и другими, где после диагноза лечение нужно пожизненно.

Мы также видим, что украинская нация становится старше из-за демографических изменений, ведь многие молодые люди покинули страну. Необходимо убедиться, что пожилые люди имеют доступ к медуслугам.

Есть много возможностей, чтобы адаптировать систему, но очень важна трансформация, которая началась в Украине с 2016-2017 годов. Медицинская реформа создает новые пути финансирования системы, способствует наличию институтов для медицинских закупок. Важно, что внедрение реформы продолжается, и кто бы из партнеров ни приобщался к поддержке Украины, им нужно принимать во внимание национальные интересы и реформу. Поскольку помощь должна соответствовать видению самой Украины.

– Назовите основные проблемы, которые вы видите в национальной медицинской системе во время войны.

– Я часто сравниваю Украину с Эстонией, моей родной страной. В Украине одна только область может быть размером со всю Эстонию. Украина – большая страна, и проблемы в медицине в регионах разнятся. В приоритете – достаточное финансирование сектора здравоохранения, первичная медицинская помощь.

Внутри страны – много внутренне перемещенных лиц: более 6 миллионов человек уехали из Украины. Ключевой вопрос сейчас – обеспечение достаточного количества медицинских работников. Особенно в Харьковской области, Донецкой области, а также в Запорожье.

Сотрудники отрасли здравоохранения переживали очень тяжелые времена. Раньше – пандемия COVID-19, сейчас – война. Им нужно создавать хорошие условия работы. Имеются большие потребности в области психического здоровья, реабилитации. Надо привлекать и обучать новых медицинских работников.

Мы с партнерами поддержали более 70 000 работников первичной медицинской помощи: они прошли тренинги по mhGAP (Mental Health Gap Action Programme – флагманская программа ВОЗ по повышению доступа к услугам по психическому здоровью с привлечением терапевтов и других врачей – ред.). Поэтому нужно, как говорится, строить корабль на плаву.

Фото: В приоритете – достаточное финансирование сектора здравоохранения, первичная медицинская помощь во время войны (Виталий Носач/РБК-Украина)

Важно и то, что во время войны Украина пытается идти в Европейский Союз. Это требует изменений и в секторе здравоохранения. То, как мы обмениваемся информацией и данными о здоровье, должно согласовываться с тем, как это делают страны ЕС. Должны быть такие же управленческие подходы.

И на самом деле такие вещи делают Украину более здоровой. Один из примеров – ВОЗ во всем мире стремится к прекращению использования трансжиров в производстве продуктов. Если все пойдет в правильном направлении, то еда, которую мы покупаем, станет здоровее и для украинцев.

– Вы недавно обнародовали результаты исследования, согласно которому в около трети украинских переработанных продуктов выявили превышение содержания трансжиров. Расскажите об этом поподробнее.

– Есть глобальная цель – исключить так называемые трансжирные кислоты как вещество из пищевой цепи, потому что это вредит здоровью. Существует ряд заболеваний, которые они могут вызвать, включая онкологию. Это так же вредно, как табак. На глобальном уровне страны, включая ЕС, согласились, что с этим нужно бороться. Украина также двигается в этом направлении.

Результаты исследования, проведенного ВОЗ, показывают, что из 120 образцов продуктов у 37 был слишком высок уровень трансжирных кислот. Теперь нужно дать обратную связь производителям пищевых продуктов.

Когда мы едим, а едим мы обычно трижды в день, то точно не знаем, какую пищу употребляем. Но мы все хотим потреблять здоровую еду, при том, что иногда это довольно трудно самостоятельно контролировать.

К примеру, ежедневно нам нужно съедать пять порций фруктов и овощей. Это легко понять, потому что один фрукт – это что-то, что помещается в одной вашей руке. И если у вас есть фрукты и овощи пяти разных цветов, это легко запомнить. Но использование трансжиров контролировать сложно, для этого требуется консолидированное решение. Итак, если мы хотим быть в Европейском Союзе, то на нашем рынке не должно быть такой продукции.

С производителями в Украине мы уже провели на этот счет первые встречи. Думаю, в дальнейшем многие будут открыты к переменам. Потому что возникнет вопрос: хотите ли вы присутствовать на европейских рынках? Думаю, многие производители определятся со своими ценностями.

– Какие проблемы со здоровьем могут возникать при отключении света летом? В частности, инфекционные болезни? И как быть людям с хроническими болезнями, которым нужно хранить лекарства в холодильнике?

– С октября 2022 года мы наблюдаем массированные атаки на гражданскую инфраструктуру, а с 24 марта – на объекты питания электроэнергией, теплостанции и другие объекты. Каждый из нас живет со светом всего 2-4 часа в день. Это влияет на нас очень разными способами. Зимой спустя короткий день возрастает риск падений, травм. Также часто лекарства и продукты следует хранить в определенных условиях, в холодильнике.

Фото: Во время отключений света летом нужно особенно заботиться о здоровье, пить много воды и мыть овощи, – представитель ВОЗ в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда происходят атаки на тепло и электростанции, возникают проблемы с водой. У нас вопрос не только о том, есть ли горячая вода. Стоит вопрос, есть ли вода вообще. Если у меня еще вода есть, то у многих моих коллег во время отключений света она просто отсутствует.

При отсутствии воды нет возможности помыть фрукты и овощи, а также поддерживать гигиену. Это увеличивает риск инфекционных заболеваний. Поэтому обстрелы гражданской инфраструктуры действительно неприемлемы еще и потому, что это в очередной раз принесло войну в дома каждого. Отсутствие электричества, отопления и воды будет влиять на всю нашу жизнь, начиная от мытья рук и заканчивая тем, есть ли у нас лекарства должной температуры.

– Если нет света, как должны действовать люди, чтобы минимизировать вред здоровью? Что важно помнить о хранении продуктов, лекарств?

– Даже в самые трудные времена не стоит забывать о правилах гигиены. Пока идет война, не стоит забывать о своем здоровье. Мы уже многое знаем о важности мытья рук со времен пандемии COVID. Сейчас это нужно себе напомнить. Мытье рук, мытье фруктов и овощей и всего, что мы едим – все это должно происходить регулярно. Также нам необходимо найти способ поддерживать необходимую температуру для лекарств.

Кроме подготовки к следующей зиме, не стоит забывать и о специфике лета. Во время волн жары нам тоже нужно защитить себя. И особенно – людей преклонного возраста, людей с хроническими заболеваниями. Надо пить достаточно воды, быть в тени и следить за здоровьем в целом.

– Какая ситуация с подготовкой к зиме украинских больниц, если отключения будут длительными?

– Ситуация в регионах разнится. Мы работаем с Минздравом и руководителями разных областей, в том числе над тем, чтобы в больницах были установлены модульные котельные. Это очень важно, потому что зима уже через полгода, а реализация такого проекта для больницы как раз занимает около 6 месяцев. Итак, если кто-то еще не готов, сейчас как раз самое время готовиться.

Команда ВОЗ недавно установила несколько таких котельных в Харьковской и Черниговской областях, на очереди – Одесская область и другие. Это поможет обеспечить автономность больниц и отопление.

Фото: Людям с хроническими болезнями нужно позаботиться о температурном режиме хранения лекарств, – ​​ Ярно Хабихт (Виталий Носач/РБК-Украина)

Но я также призываю людей позаботиться о собственном доме. Подумать о запасах воды и еды, подумать, будет ли у вас отопление. И что надо сделать, чтобы оно было. Особенно такая подготовка важна для семей, где есть дети.

– Удалось ли Украине перестроить работу системы здравоохранения так, чтобы реагировать на вызовы войны?

– Самое важное, что система здравоохранения продолжала функционировать и обеспечивала доступную, в частности первичную медицинскую помощь. Смогла сделать так, чтобы работали больницы. Это произошло благодаря действительно героической работе, выполняемой медицинскими работниками. Мы со стороны ВОЗ работаем для помощи и поддержки. Также в стране продолжают работать тысячи медицинских работников, которые помогают людям получить медицинские услуги.

Во-вторых, во время войны Украина прошла и проходит путь адаптации к новым вызовам. Я бы особо подчеркнул стойкость украинцев и системы здравоохранения в целом. Также украинцы и руководство государства положили начало честной дискуссии о психическом здоровье.

В Украине не ждали, пока закончится война, а начали преодолевать эти вызовы прямо сейчас. И сегодня в Украине действует много проектов, связанных с психическим здоровьем. Это направление мы координируем вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Что касается помощи в области психического здоровья, мы еще не охватываем всех, кто в этом нуждается, но соответствующая работа ведется. По сравнению с ситуацией два года назад, сейчас уже более 70 000 работников первичного звена прошли соответствующее обучение.

В Украине уже есть центры, где работают с травмами спинного мозга. Развивается отрасль протезирования для переживших ампутации. Я видел большие реабилитационные центры в Днепре, Запорожье, также в Полтаве. Их будут строить больше. Необходимо и дальше развивать и адаптировать услуги для тех, кому они нужны.

Важно, что Украина не ждала и начала предпринимать такие шаги сразу же. Со своей стороны, ВОЗ продолжает реагировать на гуманитарные нужды, работает над восстановлением системы здравоохранения и одновременно продвигает программу реформ.