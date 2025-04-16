Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху

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Решится ли Кремль на террор в пасхальную ночь?

Что может готовить Россия на один из важнейших религиозных праздников?

Действительно ли "энергетическое перемирие" заканчивается перед Пасхой - и что это значит для Украины?

Почему стоит готовиться к худшему сценарию?

Массированные удары или точечные - какую тактику может выбрать агрессор на Пасху?

Что известно об угрозе атак РФ на Пасху

О том, что Кремль может решиться на масштабную атаку именно в праздничные дни предупредил в частности министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Назвав варварским нападением российский обстрел Сум, который забрал 36 жизней в Вербное воскресенье, он не имеет никаких сомнений в том, что Москва может осуществить еще более жесткую атаку в пасхальные выходные. Будрис считает, что такие грубые действия Кремля могут стать новым переломным моментом, мобилизуя давление Запада на Россию.

"Эта неделя - Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что [Россия] подаст нам что-то еще страшнее на Пасху. Возможно, это будет переломный момент, когда мы скажем: хорошо, смотрите, нам нужно усилить санкции", - сказал глава МИД Литвы.

Примечательно, что перед Пасхой, которая в этом году приходится на 20 апреля, РФ может объявить о завершении так называемого тридцатидневного "энергетического перемирия", допускають аналитики американского Института изучения войны ISW. Поскольку россияне считают дату начала режима тишины с 18 марта. При этом Украина официально заявляла, что договоренности должны были начать действовать с 25 марта.

Поэтому, по оценке ISW, Россия после объявления об окончании

перемирия может усилить дальнобойные удары по Украине в ближайшие дни.

Военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина не исключил, что агрессор на Пасху может прибегнуть к провокациям.

"Мы говорим о вероятности этого процесса. Есть планы соответствующие, инструментарии для того, чтобы осуществить ракетно-дроновые удары. Что касается Пасхи. Путин воспитан в КГБ на определении дат, использовании дат. Он знает общее. Ну вот как он делал на Вербное воскресенье мы видели", - говорит Романенко.

Он отметил, украинская разведка и разведка союзников еще будет проверять информацию о возможных массированных атаках РФ, в частности на Пасху.

"Но надо готовиться к тому, что в этот день тоже могут быть соответствующие провокации. В частности по нанесению ударов. Поэтому надо рассчитывать на худшие варианты. На применение, например, баллистики и "Шахедов" в том числе. Поэтому в этот большой религиозный праздник нашим гражданам надо быть бдительными", - акцентирует Романенко.

Однако то, будет ли враг сосредотачиваться на какой-то конкретной цели или рассредоточит свои силы в случае атаки, остается вопросом открытым. Ведь все будет зависеть от решений агрессора.

"До этого времени, например, до 18 апреля пройдет время. Будет меняться ситуация. И Путин перед (атакой - ред.) будет принимать военно-политическое решение, а военные будут его потом реализовывать", - объясняет эксперт.

Что касается тактики обстрелов противника, то в последнее время он не только бьет рассредоточено по объектам, но и выбирает еще пару населенных пунктов на которые сосредотачивает, например, 15-20 "Шахедов" и плюс применяет ракеты.

"Это делается для того, чтобы один или два населенных пункта испытывали наиболее мощный удар", - пояснил собеседник.

Пасха в Украине: где уже ввели меры безопасности

Напомним, что в Пасхальную ночь 2025 года в большинстве областей Украины будет действовать комендантский час. В то же время некоторые регионы решили сократить его длительность.

Тем временем Ивано-Франковская ОВА объявила об отмене всех массовых мероприятий на Пасху из-за повышенной угрозы ракетного удара. Соответствующее решение было принято на Совете обороны области.

Ранее же в Киеве призвали религиозные общины ограничить массовые богослужения на Пасху. КГГА обратилась к руководителям религиозных общин с просьбой минимизировать проведение массовых пасхальных богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции на украинских медиа и платформах.

Также общинам рекомендовали принять базовые меры безопасности - проинформировать верующих о действиях в случае воздушной тревоги и напомнить, где расположены ближайшие укрытия.