Надо победить РФ в энергосфере. Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой
Украинцев призывали к сознательному потреблению электроэнергии, поскольку стране нужна победа над РФ и в энергетической сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике. Тематика разноплановая - это и восстановление поврежденных объектов, защита генерации, обеспечение доступа людей к электроэнергии", - заявил президент.
Зеленский заявил, что во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения, но всем следует помнить, что украинцам нужна победа над РФ и в энергетической сфере.
"Чтобы не делал враг, наша задача - ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков, сейчас нужно сознательное потребление электроэнергии всеми украинцами", - пояснил президент.
Зеленский призвал украинцев выбрать свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит
Напомним, что в ближайшее время в Украине появится более "понятный" график веерных отключений электроэнергии.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина заявил, что графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми для потребителей.
Российские оккупанты методически атакуют энергетические объекты Украины. Поэтому жители ряда областей остались без электроэнергии и частично без водоснабжения.
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