Надо победить РФ в энергосфере. Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой

Украинцев призывали к сознательному потреблению электроэнергии, поскольку стране нужна победа над РФ и в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике. Тематика разноплановая - это и восстановление поврежденных объектов, защита генерации, обеспечение доступа людей к электроэнергии", - заявил президент.

Зеленский заявил, что во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения, но всем следует помнить, что украинцам нужна победа над РФ и в энергетической сфере.

"Чтобы не делал враг, наша задача - ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков, сейчас нужно сознательное потребление электроэнергии всеми украинцами", - пояснил президент.

Зеленский призвал украинцев выбрать свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит