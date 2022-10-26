Треба перемогти РФ в енергосфері. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
Українців закликали до свідомого споживання електроенергії, оскільки країні потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії", - заявив президент.
Зеленський заявив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.
"Щоб не робив ворог, наше завдання - ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями", - пояснив президент.
Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит
Нагадаємо, що найближчим часом в Україні з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів.
Російські окупанти методично атакують енергетичні об'єкти України. Через це жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково без водопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.