Надо оказывать максимальное давление на Путина, - Макрон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"Решение Владимира Путина, объявившего сегодня о мобилизации резервистов, ведут к дальнейшей изоляции России", - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что РФ все больше погружается в войну против Украины. Поэтому он призвал оказывать максимальное давление на Путина, чтобы он положил конец этой бессмысленной войне.

Также Макрон приветствовал заявления Китая и Индии, призывающие к прекращению огня в Украине. Лидер Франции обсудил ситуацию на ЗАЭС с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Поэтому Россия все больше изолирована и участвует в войне, которой только она хочет, и которая является незаконной и нелегитимной", - добавил французский лидер.