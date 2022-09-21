Надо оказывать максимальное давление на Путина, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мир максимально давить на российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Решение Владимира Путина, объявившего сегодня о мобилизации резервистов, ведут к дальнейшей изоляции России", - заявил Макрон.
Президент Франции считает, что РФ все больше погружается в войну против Украины. Поэтому он призвал оказывать максимальное давление на Путина, чтобы он положил конец этой бессмысленной войне.
Также Макрон приветствовал заявления Китая и Индии, призывающие к прекращению огня в Украине. Лидер Франции обсудил ситуацию на ЗАЭС с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Поэтому Россия все больше изолирована и участвует в войне, которой только она хочет, и которая является незаконной и нелегитимной", - добавил французский лидер.
Напомним, что Джо Байден обвинил РФ в нарушении хартии ООН на фоне "референдумов" и мобилизации.
Также Байден отреагировал на ядерные угрозы Путина и заявил, что это грубое нарушение.
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